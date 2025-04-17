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أحمد جودة - القاهرة - نفي مصدر مسئول في النادي الأهلي ما تردد على لسان محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التي أكد خلالها أن هناك جلسات سابقة تم عقدها لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد، بحضور شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق، وسعد شلبي، المدير التنفيذي الحالي للنادي، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الأندية والإتحادات.

الأهلي ينفي تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة الرياضة

وأضاف المصدر أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق وأن الراحل العامري فاروق والدكتور سعد شلبي تم دعوتهما منذ ما يزيد عن عامين من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالإستثمار الرياضي ولم يتم التطرق خلال تلك الجلسات للحديث لا من قريب أو بعيد لقانون الرياضة الجديد بعكس ما جاء على لسان المتحدث الرسمى لوزارة الشباب الرياضة التى لا يزال المسئولين عنها يتجاهلون الرد على طلب الأهلي المشروع بالحصول على نسخة من مسودة القانون لدراستها وإبداء الملاحظات عليها دون سبب واضح.

