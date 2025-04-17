نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتكاسة جديدة تضرب نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت معاناة نيمار مع الإصابات عندما غادر مهاجم سانتوس الملعب وهو يبكي بسبب مشكلة في فخذه الأيسر خلال الشوط الأول من فوز فريقه 2-صفر على أتلتيكو مينيرو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء.

وتعرض نيمار (33 عاما) لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة في تصفيات كأس العالم ضد أوروغواي في أكتوبر 2023، وواجه صعوبة في استعادة لياقته الكاملة، على الرغم من أنه كوفئ على مستواه مؤخرا في سانتوس بالاستدعاء لتشكيلة البرازيل في مارس الماضي.

لكنه اضطر للغياب عن تشكيلة البرازيل بسبب إصابة عضلية، وأصبحت الأمور أسوأ بكثير عندما خرج من المباراة في الدقيقة 34 وهو يمسك بفخذه الأيسر.

وقال سيزار سامبايو مدرب سانتوس للصحفيين: لا يزال من المبكر جدا إعطاء إجابة قاطعة، فليس لدينا تشخيص بعد. إنها خسارة فادحة في مباراة سارت فيها كل خططنا كما أردنا، هذا كل شيء، والآن علينا حقا أن ندعو ألا يكون هذا شيئا يبقيه خارج الملاعب لفترة طويلة.