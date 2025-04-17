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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، ونائبه سيد نصر، وعضو مجلس الإدارة سامح الشبراوي، على مؤازرة اللاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي تنطلق غدًا الجمعة وتستمر حتى 20 أبريل الجاري، في إطار حرصه على دعم وتشجيع أبطال مصر.

دعم معنوي للاعبين من اتحاد الكاراتيه قبل انطلاق الدوري العالمي

وتقام منافسات البطولة على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مكثفة من جانب المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الكاراتيه المصري.



وتشهد البطولة مشاركة قوية من 65 دولة يمثلها 376 لاعبًا ولاعبة من نخبة أبطال الكاراتيه حول العالم، حيث يدخل المنتخب المصري المنافسات بقائمة تضم 28 لاعبًا ولاعبة يتطلعون لتحقيق نتائج متميزة وسط كوكبة من المصنفين الدوليين.

وجاءت قائمة المنتخب المصري على النحو التالي:

كاتا سيدات: آية هشام، ريماس أحمد، جنى خميس، حبيبة أحمد.

كوميتيه سيدات: ريم أحمد (50 كجم)، جنة محمود (50 كجم)، أحلام حمدي (55 كجم)، ميرنا هشام (55 كجم)، سلمى ياسر (55 كجم)، نورسين محمد (61 كجم)، رحمة أحمد (61 كجم)، هدير أحمد (68 كجم)، فريال أشرف (68 كجم)، منة شعبان (+68 كجم)، حبيبة ماجد (+68 كجم)، هايدي هشام (+68 كجم).

كاتا رجال: أدهم أحمد أمجد.

كوميتيه رجال: عمرو علاء (60 كجم)، زياد الغريب (60 كجم)، عادل محمد (67 كجم)، علي الصاوي (67 كجم)، عبد الله ممدوح (75 كجم)، عبد الله هشام (75 كجم)، يوسف عماد (84 كجم)، عمر أشرف (84 كجم)، حازم أحمد (+84 كجم)، طه طارق (+84 كجم)، الحسن محمد (+84 كجم).

وتعد بطولة “البريميرليج” واحدة من أقوى وأبرز بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يتنافس فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن، ما يجعلها ساحة حقيقية لاختبار مهارات الأبطال والاستعداد للمحافل العالمية المقبلة.

كما تمثل البطولة محطة هامة في سباق التأهل إلى بطولة العالم للكبار 2025، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة في التصنيف الدولي، وهو ما يعزز من فرص اللاعبين في حجز مقاعدهم في الحدث الأهم.