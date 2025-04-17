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أحمد جودة - القاهرة - يتقدم فريق إنتر ميلان الإيطالي بخطى ثابتة نحو تحقيق الثلاثية هذا الموسم، وذلك بعدما قدم رجال المدرب سيموني إينزاجي أداء بطوليا في مواجهة بايرن ميونخ، والتي انتهت بالتعادل 2/2 أمس الأربعاء، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لينجح الفريق في الفوز بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.

إنتر يسعى لتحقيق الثلاثية التاريخية وسط جدول مزدحم بالمواجهات الحاسمة

وقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد إنتر ميلان: "إنها حقا مباراة سنتذكرها لفترة طويلة لأن إنتر ميلان تمتع بروح قتالية عالية، لقد كان هناك الكثير من العمل والتضحيات خلف تلك النتيجة".

وأضاف: "جدولنا مزدحم بالمباريات، لكن إنتر لا يستسلم أبدا هذا الفريق لديه روح قتالية عالية وشخصية وذكاء، يجب علينا بذل جهد كبير في بعض الأوقات ولقد أظهرنا مجددا أننا هنا من أجل القيام بأشياء عظيمة".

ونجح إنتر ميلان في تحقيق الثلاثية التاريخية في عام 2010، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس.

وسيواجه الفريق في محطته الأوروبية المقبلة، فريق برشلونة الإسباني في قبل النهائي، وهو الفريق ذاته الذي تغلب عليه إنتر ميلان في قبل النهائي في 2010.

وستقام مباراة الذهاب في برشلونة يوم 30 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة بعد ستة أيام في ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو.

وقبل ذلك سيكون لدى إنتر ميلان مباراتان في بطولة الدوري الإيطالي أمام فريقيق يسعيان لضمان البطاقة الأوروبية الموسم المقبل، وهما فريقا بولونيا وروما، بالإضافة إلى مباراة إياب قبل نهائي كأس إيطاليا أمام غريمه التقليدي ميلان، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1.

وأوضح لاوتارو مارتينيز: "في كل عام نبدأ ونحن نثق في قدرتنا على التتويج بجميع الألقاب، وإلا فلا جدوى من ممارسة تلك الرياضة، هذه هي عقليتنا".

وتابع: "المباراة أمام برشلونة ستكون مميزة، لديهم تاريخ كبير في دوري أبطال أوروبا، لكننا الآن سنوجه تركيزنا على الدوري الإيطالي.