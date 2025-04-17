تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الفتح، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد

ينزل العميد ضيفًا ثقيلًا على الفتح، مساء اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد الموسي، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: فابينيو تفاريس، نغولو كانتي، أوناي هيرنانديز.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما، موسي ديابي.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد ضد الفتح عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.