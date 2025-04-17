نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الجمعة بطولة كأس مصر للقوس والسهم لموسم 2024-2025، على أن تقام المنافسات لمدة يومين على ملعب نادي بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وتقام غدًا الجمعة منافسات العمومي للقوس الأولمبي تحت 21 سنة لمسافة 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة لمسافة 60 متر، ومنافسات 16 سنة لمسافة 50 متر، بالإضافة إلى منافسات العمومي المركب..

وتقام يوم السبت منافسات القوس المركب للناشئين تحت 14 سنة لمسافة 30 متر، ومنافسات تحت 12 سنة لمسافة 18 متر ومنافسات تحت 10 سنوات لمسافة 10 متر ومنافسات أصحاب الهمم لمسافة 18 متر.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين لتوزيع الجوائز على الفائزين