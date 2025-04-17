نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي لكرة القدم موسم 2025

تشهد مباريات الدوري السعودي منافسات قوية على المركز الأول بين كلًا من:" الاتحاد، الهلال، النصر".

والمنافسة ايضا على ترتيب الهدافين بين المحترف كريستيانو رونالدو وعبدالله الرزاق

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس:

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1 كريستيانو رونالدو النصر 23

2 عبد الرزاق حمد الله الشباب 19

=3 ماركوس ليوناردو الهلال 17

=3 إيفان توني الأهلي 17

=3 كريم بنزيما الاتحاد 17

6 جوليان كينونيس القادسية 16

7 ألكساندر ميتروفيتش الهلال 13

=8 موسى بارو التعاون 12

=8 ميزياني ماوليدا الخلود 12

=10 جورج كيفين نكودو ضمك 11

=10 بيير إيميريك أوباميانج القادسية 11

=10 جيورجينهو فينالدوم الاتفاق 11

=13 ستيفن بيرجوين الاتحاد 10

=13 حسام عوار الاتحاد 10

=13 عبدالله آل سالم الخليج 10

=16 سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهلال 9

=16 مراد باتنا الفتح 9