نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي لكرة القدم موسم 2025
تشهد مباريات الدوري السعودي منافسات قوية على المركز الأول بين كلًا من:" الاتحاد، الهلال، النصر".
والمنافسة ايضا على ترتيب الهدافين بين المحترف كريستيانو رونالدو وعبدالله الرزاق
ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس:
ترتيب هدافي الدوري السعودي
1 كريستيانو رونالدو النصر 23
2 عبد الرزاق حمد الله الشباب 19
=3 ماركوس ليوناردو الهلال 17
=3 إيفان توني الأهلي 17
=3 كريم بنزيما الاتحاد 17
6 جوليان كينونيس القادسية 16
7 ألكساندر ميتروفيتش الهلال 13
=8 موسى بارو التعاون 12
=8 ميزياني ماوليدا الخلود 12
=10 جورج كيفين نكودو ضمك 11
=10 بيير إيميريك أوباميانج القادسية 11
=10 جيورجينهو فينالدوم الاتفاق 11
=13 ستيفن بيرجوين الاتحاد 10
=13 حسام عوار الاتحاد 10
=13 عبدالله آل سالم الخليج 10
=16 سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهلال 9
=16 مراد باتنا الفتح 9