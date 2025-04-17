نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اقتربت منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024/2025 من نهايتها، وذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبرى.

وتأهلت أندية، آرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

‎الثلاثاء 29 أبريل 2025

‎آرسنال X باريس سان جيرمان، على ملعب الإمارات، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



‎الأربعاء 30 أبريل 2015

‎برشلونة X إنتر ميلان، على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



‎مباريات الإياب

‎الثلاثاء 6 مايو 2025

‎إنتر ميلان X برشلونة، على ملعب سان سيرو "جوسيبي مياتسا"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



‎الأربعاء 7 مايو 2025

‎باريس سان جيرمان X آرسنال، على ملعب بارك دي برانس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباريات نصف دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري للبطولة الأوروبية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.