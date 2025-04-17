نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري؛ مواجهة قوية وحاسمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتك بيلباو الإسباني، مع نظيره فريق رينجرز، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين أتليتك بيلباو ضد رينجرز، بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تقام مباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.