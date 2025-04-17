نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق النسخة الأولى من بطولة "مونديال المدارس" بنادي إيسترن كومباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت النسخة الأولى من بطولة "مونديال المدارس"، بمشاركة ١٩ فريق بعدد ٢٢٨ لاعب بجميع الإدارات التعليمية لمحافظة الجيزة، بالاضافة إلى فريق مونديال منظم البطوله، تحت رعاية الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/عادل النجار، محافظ الجيزة، والسيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

وتقام البطولة، على ملاعب "صالة مونديال" بنادي الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل الجاري، يأتي ذلك في إطار أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة الشرقية، والتي تستهدف دعم اكتشاف وتأهيل المواهب من الشباب والنشء بمختلف الألعاب الرياضية لإعداد أبطال لتمثيل المنتخبات القومية في البطولات الكبرى.

شهد حفل افتتاح البطولة، الذي أقيم اليوم الأربعاء، حضور السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من مسؤولي الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.

وخلال حفل افتتاح البطولة، ألقى السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، كلمة ترحيبية بالسادة الحضور، أشاد خلالها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم ومحافظة الجيزة لإقامة بطولة مونديال المدارس بين الإدارات التعليمية للمحافظة في المرحلة الابتدائية، لتوفير فرصة للنشء للمشاركة في بطولة قوية لإظهار قدراتهم، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب للانضمام لكبرى الأندية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة لدعم تطوير الرياضة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

ويشارك في البطولة أكثر من ٢٢٨ لاعب بالجيزة، تم اختيارهم من نخبة طلاب المدارس لتمثيل إداراتهم بمحافظة الجيزة في هذا الحدث الرياضي المميز، وتقسم الفرق المشاركة ببطولة مونديال المدارس بالجيزة، إلى مجموعتين الأولى تضم فرق الشيخ زايد، ومونديال، والهرم، و6 أكتوبر، والعمرانية، وبولاق، والعجوزة، والدقي، والمجموعة الثانية تضم فرق أوسيم، والوراق، والبدرشين، وأبو النمرس، والحوامدية، وكرداسة، وجنوب، وشمال الجيزة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر إقامة حفل ختامي للبطولة لتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس البطولة، بالإضافة إلى ميداليات تُمنح للفرق الثلاثة الأولى تقديرًا لجهودهم. كما تُمنح شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة، تكريمًا لمشاركتهم الفعالة وروحهم الرياضية المتميزة طوال فترة البطولة.

تحرص الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على دعم وتشجيع ممارسة الرياضة، وساهمت بفعالية في تطوير الرياضة المصرية من خلال مشاركاتها المتواصلة في مختلف البطولات. وقد أكدت الشركة ريادتها في هذا المجال بتصدرها بطولة الشركات التي احتكرت لقبها على مدار ٢٣ عامًا متتالية.