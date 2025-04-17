نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره فريق ليون الفرنسي، مساء اليوم الخميس الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد.

وشهدت مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين ليون ومانشستر يونايتد، التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

وستنطلق صافرة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ليون، مساء اليوم الخميس في ربع نهائي الدوري الأوروبي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد مانشستر يونايتد

والجدير بالذكر أن مباراة فريق أولمبيك ليون ضد مانشستر يونايتد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة “BEIN Sports HD 1″، بصوت المعلق المصري علي محمد علي