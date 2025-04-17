نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرانكفورت ضد توتنهام اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مواجهة حاسمة أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان فريق توتنهام هوتسبير سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

موعد مباراة توتنهام ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فرانكفورت الألماني مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الخميس على ستاد "Deutsche Bank Park"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وتوتنهام هوتسبير

وسيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرانكفورت، على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورت 2"، باعتبارها الوكيل لإذاعة بطولة الدوري الأوروبي.