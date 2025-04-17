نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 17- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية والآسيوية والمصرية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى مباريات الدوري السعودي وكأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي ومباريات دوري المؤتمر الأوروبي في حين تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC سبورت السعودية بينما تقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات كأس الرابطة المصرية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات:



* الدوري السعودي:

- الاتفاق والرياض الساعة 6 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الهلال والخليج الساعة 6 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الشباب والأخدود الساعة 6 إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والفتح الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* أهم مباريات دوري المؤتمر الأوروبي:

- تسيلي السلوفيني وفيورينتينا الساعة 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وجاغيلونيا البولندي الساعة 7 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- ليجيا وارسو البولندي وتشيلسي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الدوري الأوروبي:

- مانشستر يونايتد وليون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- لاتسيو وبوردو جليمت النرويجي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو وجلاسيكو رينجرز الإسكتلندي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وآينتراخت فرانكفورت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* كأس الرابطة المصرية:

- طلائع الجيش وانبي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الأهلي وفاركو الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- غزل المحلة والمصري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- زد اف سي وسيراميكا كيلوباترا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر