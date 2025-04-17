نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الأخدود اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الأخدود اليوم الخميس الموافق السابع عشر من ابريل الجاري بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 28 بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الأخدود

وتبدأ صافرة انطلاق مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.