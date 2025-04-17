الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخليج اليوم الخميس الموافق 17/4/2025 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الخليج مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا