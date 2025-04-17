نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخليج اليوم الخميس الموافق 17/4/2025 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي. موعد مباراة الهلال ضد الخليج وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الخليج مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.