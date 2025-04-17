نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الخليج اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخليج اليوم الخميس الموافق 17/4/2025 بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الهلال ضد الخليج
وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الخليج مساء اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة والساعة 6:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.