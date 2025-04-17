نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة حاسمة نهاية مايو في قضية رمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار هاني زهران، المستشار القانوني لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن المحكمة الرياضية الدولية قررت عقد جلسة استماع لجميع الأطراف المعنية بقضية اللاعب المتعلقة بالمنشطات، وذلك بنهاية شهر مايو المقبل.

وأوضح زهران، في تصريحات تليفزيونية، أن المحكمة حددت القاضي المسؤول عن الجلسة، وقدّم كل طرف من الأطراف المعنية دفوعه الرسمية، وهم: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمنظمة المصرية، بالإضافة إلى فريق الدفاع عن اللاعب.

وأضاف: "لا يوجد جديد حتى الآن في ملف القضية، كما أن الوكالة الدولية لم تبادر بتقديم أي شكوى ضد المنظمة المصرية بدعوى التلاعب في العينة الخاصة برمضان أو الإساءة للرياضة المصرية".

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت خلاله صحة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن تطورات القضية، مؤكدة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة.