نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد المجيد يتمسك بالزمالك رغم العروض الأوروبية والخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إسلام عبد المجيد، شقيق مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، أن نية العائلة تتجه نحو استمرار اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء، تقديرًا للدعم الذي تلقاه من النادي طوال السنوات الماضية.

وقال في مداخلة تليفزيونية: "نُكنّ كل الاحترام لنادي الزمالك، فهو من صنع اسم حسام، ولذلك نُفضل تجديد عقده معه، لكننا اقترحنا تأجيل الأمر إلى ما بعد نهاية الصيف".

وتابع: "هناك تواصل مع أندية أخرى بالفعل، وسنقوم بمراجعة العروض مع إدارة الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، لكن حتى الآن، لم يتحدث معنا أي طرف من النادي الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "حسام لديه عدة عروض، من بينها عرضان من أوروبا، إلى جانب ثلاث عروض خليجية".

في السياق نفسه، تسعى لجنة التخطيط بنادي الزمالك، والتي تضم حسين لبيب، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، إلى تأمين بقاء اللاعب والتصدي لأي محاولات خارجية أو داخلية، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام الأهلي بضمه.