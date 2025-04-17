وائل القباني: لا بد من استمرار بيسيرو مع الزمالك وكولر "بيخترع"

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أحمد جودة - القاهرة - قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق أن من الأفضل للفريق الأبيض أن يستمر جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الأفضل في الوقت الحالي للزمالك هو استمرار بيسيرو، فهو يحاول الفوز بالمباريات دون النظر إلى الأداء خاصة أن الفريق يحتاج لتدعيمات كبيرة.

وأضاف: الأهلي لم يظهر بشكلا جيد أمام بيراميدز والهلال السوداني، وتشعر أن كولر يريد أن يقوم بشئ ما عكس الجميع.

وتابع: كولر قدم كل ما يملكه مع النادي الأهلي وحصل على كل البطولات، وهو الأن "بيخترع" فهو يقوم بقرارات بتوقيتات غريبة والإصرار على موديست أكبر مثال.