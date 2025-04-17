نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: جوميز إضافة كبيرة للأهلي في حالة التعاقد معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن أسباب عدم مشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر بالقوام الرئيسي.

وقال القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: توقيت مباريات كأس عاصمة مصر قلل من قوتها، وارتبطات الكبار بالبطولات الأفريقية تسبب في عدم المنافسة على البطولة.

وتابع: سوق الانتقالات بالدوري المصري خلال الفترة الحالية، غالي جدا، لذلك لا بد أن تهتم الأندية وتستفيد من قطاع الناشئين.

وأكمل: البرتغالي جوزيه جوميز سيكون إضافة كبيرة لفريق الأهلي في حال التعاقد معه، فهو يلعب كرة جماعية بشكل رائع.