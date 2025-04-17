نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبحي العمراوي حكمًا لمباراة غزل المحلة والمصري بكأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويضم الطاقم كل من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف كمساعدين، بالإضافة إلى شاهندا المغربي حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد توفيق طلب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع بطولة كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين.