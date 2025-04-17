الدهراوي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لمتابعة بطولة الدورى العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل انطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، منذ قليل،

إلى القاهرة وذلك لمتابعة بطولة الدورى العالمي التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 ابريل الجاري على صالة ستاد القاهرة.

وكان فى استقباله محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي للكاراتيه.

ومن المقرر ان يشارك في البطولة 67 دولة و384 لاعبًا ولاعبة على أن يشارك من نصر 26لاعب ولاعبًا.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن.

كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.