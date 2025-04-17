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أحمد جودة - القاهرة - تستمر بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 تقديم منافسات مثيرة وأداء متميز من أفضل اللاعبين واللاعبات العالم، وسط أجواء تنافسية على ملاعب الجونة.

ختام غير متوقع لليوم الثاني من منافسات الربع النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

وقد أسفرت مواجهات اليوم الثاني من ربع النهائي عن تأهل كل من المصرية أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، والنيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، إلى الدور نصف النهائي بعد تألقهم فى مواجهات قوية.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للرجال: في المواجهة الوحيدة لفئة الرجال خلال اليوم الثاني، تمكن النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، من التفوق على المصري محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي 12-10 / 11-7 / 11-4:.

نتائج مباريات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025 للسيدات:

في مفاجأة لافتة، قدّمت المصرية أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، أداءً قويًا ومميزًا أمام اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، وتمكنت من حسم اللقاء لصالحها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة طويلة استمرت لمدة 101 دقيقة، لتتأهل بجدارة إلى نصف النهائي. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:.11-8 / 10-12 / 11-7 / 11-13 / 11-9

في ثاني مواجهات السيدات ضمن منافسات اليوم، التقت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، مع البلجيكية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، ونجحت ويفر في تقديم أداء قوي مكّنها من الفوز بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-3 / 11-1 / 11-1.