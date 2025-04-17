نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: نُطالب بإلغاء الهبوط في الدوري الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تأهل الدوريش إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر كما طالب إلغاء الهبوط في الدوري الموسم الحالي.

وقال محسن عبد المسيح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "تامر مصطفى حريص على المنافسة في بطولة كأس عاصمة مصر لتجهيز لاعبي الإسماعيلي، لدينا مواجهة صعبة أمام زد في الدوري ونسعى للاستعداد لها بشكل جيد".

وأضاف: "هناك فارق كبير في التوقيت بين المباريات وهذا يساعدنا، أشكر جماهير الإسماعيلي ولا يوجد نادي كبير دون جماهير كبيرة".

وأردف: "رفضنا التدخل في تشكيل الجهاز الفني لتامر مصطفى وتركنا له كل الصلاحيات".

كما طالب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بإلغاء الهبوط في الدوري الموسم الحالي.

وقال: "الموسم الحالي استثنائي ونبحث مع مجلس الإسماعيلي إمكانية مخاطبة اتحاد الكرة لإلغاء الهبوط".