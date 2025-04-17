نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت مباراة إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وآرسنال بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف ليتأهل بذلك الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

افتتح بوكايو ساكا أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 65، بعد تمريرة بينية من ميكيل ميرينو إلى ساكا الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس تيبو كورتوا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 67، بعد أن تمكن من قطع الكرة من المدافع ويليام ساليبا ثم سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وسجل جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لصالح آرسنال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من ميكيل ميرينو إلى مارتينيلي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.