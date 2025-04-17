نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال الذي ضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الجانرز بثلاثية نظيفة ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول بداع التسلل على كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء لصالح آرسنال في الدقيقة 13، تسبب فيها راؤول أسينسيو، نفذها ساكا بشكل غريب ليتمكن الحارس تيبو كورتوا من إبعادها إلى ركلة ركنية.

وسجل بوكايو ساكا أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 65، بعد تمريرة بينية من ميكيل ميرينو إلى ساكا الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس تيبو كورتوا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد ريال مدريد سريعًا ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق فينيسيوس جونيور، بعد أن تمكن من قطع الكرة من المدافع ويليام ساليبا ثم سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وأحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لصالح آرسنال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من ميكيل ميرينو إلى مارتينيلي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.