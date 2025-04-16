قمة ملتهبة بين السيب والنهضة... فمن ينتصر ويقترب من حلم اللقب !!

فـي ختام الجولة الثامنة عشرة لدورينا

الشباب والنصر فـي لقاء شرس.. بهلاء ونادي عمان مواجهة عصيبة

متابعة ـ صالح البارحي :

اليوم، ليس كمثله، اليوم دوري عمانتل يدخل مرحلة شبه حاسمة، حيث تتجه الأنظار بشكل رئيسي وتركيز مباشر إلى مواجهة القمة، ولقاء عاصف يجمع السيب مع النهضة على ساحة ستاد السيب في الثامنة وعشر دقائق، هذا اللقاء سيكشف لنا هوية البطل بنسبة كبيرة في حالة فوز السيب اما غير ذلك فستبقى الأمور معلقة للمراحل القادمة وخاصة في حالة فوز النهضة، إذ حينها سيتقلص فارق النقاط إلى نقطتين فقط وهو فارق يستطيع معه الراقي العمل على تخطيه إن سارت الأمور كما ينبغي في الجولات الأربع المتبقية.

قمة الجاهزية

قمة الجاهزية سيدخل بها الفريقان مواجهة اليوم، حيث الروح المعنوية العالية، والهدف الواحد، اضافة إلى الرغبة الجامحة في حسم الامور بالشكل المثالي قبل الدخول في صراع الأمتار الأخيرة، ناهيك عما كشفته الجولة السابعة عشرة من نجاعة كبيرة في الشق الهجومي بشكل واضح بتسجيل الفريقين ٩ اهداف في مباراتيهما ما يعني ان الجمهور العماني على موعد بمباراة قمة في الاثارة من بدايتها للنهاية.

الفريقان ليس أمامهما إلا لقب الدوري فقط، لذلك فإن عليهما تقديم كل ما لديهما من قدرات وإمكانيات في لقاء اليوم فلا مجال لأن تختفي المتعة بسبب ما نظرا لكل ما يملكه الفريقان من اهداف كبيرة، فهل يقترب السيب من حسم اللقب ام ان النهضة سيقف ندا ويتمسك بأمله في خطفه وإعادته للبريمي، ننتظر.

لقاء شرس

لقاء شرس جدا يجمع بين الشباب صاحب المركز السادس برصيد (٢٠) نقطة مع النصر صاحب المركز الرابع برصيد (٢٣) نقطة، مباراة بها الكثير من التفاصيل الدقيقة، فارق النقاط ضئيل وبإمكان هذه المباراة وضع الفريقين كتفا بكتف بذات الرصيد، وهي مباراة يفترض إن تكون في قمة العطاء والايجابية بسبب ابتعاد الفريقين عن مراكز الخوف او الهبوط، والهدف الرئيسي منها هو الوصول إلى مركز متقدم وافضل من الحالي بسبب القدرات المتواجدة بالفريقين، فماذا سيكون عليه المشهد الختامي بصافرة النهاية.

مواجهة عصيبة

مواجهة بهلاء ونادي عمان تعتبر مواجهة عصيبة للغاية، بهلاء يحتل المركز الثامن برصيد (١٩) نقطة فيما نادي عمان يحتل المركز الثالث برصيد (٣٢) نقطة، هدف بهلاء الخروج من مراكز الخطر فيما هدف نادي عمان هو مواصلة صراع المراكز الأولى فلربما تعثر النهضة في لقاء اليوم ويتقلص الفارق بينه وبين نادي عمان بشكل رئيسي ...