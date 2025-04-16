إنتر ميلان يضرب موعدا مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25، بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الشامبيونزليج

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي، ضمن فعاليات إياب دور ربع نهائي من مسابقة الشامبيونزليج.

تمكن بايرن ميونخ من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 52، من صناعة ليون جورتسكا.

ثم عادل إنتر ميلان النتيجة سريعًا عن طريق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني.

وأضاف المدافع الفرنسي بنيامين بافارد ثاني أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 61، بعد عرضية مميزة من تشالهان أوغلو.

وفي الدقيقة 76، سجل البافاري هدف التعادل عن طريق مدافعه الإنجليزي إيريك داير، من عرضية الألماني سيرج جنابري.

وبتلك النتيجة، يصعد إنتر ميلان الإيطالي إلى دور نصف نهائي من مسابقة الشامبيونزليج لمواجهة برشلونة الإسباني يوم 30 أبريل 2025.