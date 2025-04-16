نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ام أمريكا.. دي بروين يحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن خطوة نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي دي بروين، بعد إعلانه نهاية رحيله مع الفريق هذا الموسم.

مستقبل كيفين دي بروين

أعلن كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي منذ اسابيع قليلة عن قراره بعدم التجديد والاكتفاء بتلك الرحلة مع بطل إنجلترا بنهاية الموسم الحالي.

كان فريق مانشستر سيتي قد خسر هذا الموسم كل من الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، الذي يصنفه المتابعين بالاسوء تحت قيادة بيب جوارديولا.

كشف موقع: MLS Side Chicago Fire Make Depant لتوقيع كيفين دي بروين على نقل مجاني.

ستقوم De Bruyne بتقييم جميع الخيارات في الأيام والأسابيع التالية، لكن شيكاغو فاير تظهر الآن اهتمامًا قويًا بمشروع محدد لجذب KDB.