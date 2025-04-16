نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستنسن ينضم لإينتراخت بشكل دائم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ليدز يونايتد أن المدافع الدنماركي راسموس كريستنسن، اليوم الأربعاء، أكمل انتقاله الدائم لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

انضم كريستنسن (27 عامًا)، إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي، فيما كشفت تقارير إخبارية أن النادي الألماني دفع 7.72 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ليدز يونايتد، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيون شيب": "وقع راسموس كريستنسن عقدًا نهائيًا مع إينتراخت فرانكفورت مقابل مبلغ لم يكشف النقاب عنه".

ويرحل كريستنسن عن ملعب إيلاند رود بعد أن شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الأبيض في صيف عام 2022.

يذكر أن كريستنسن انضم لليدز قادمًا من فريق سالزبورغ النمساوي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لفريق روما الإيطالي بعد هبوط فريقه من الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023.