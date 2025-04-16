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أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد × أرسنال بث مباشر بدون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، حيث يحل نادي أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مدريد الإسباني، في مواجهة مصيرية ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وأرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال اليوم في دوري أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد وأرسنال



ويحمل اللقاء طابعًا ثأريًا وحاسمًا بالنسبة للفريق الملكي، الذي يدخل المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، بعد خسارته المفاجئة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب «الإمارات». في المقابل، يتطلع المدفعجية لمواصلة عروضهم القوية وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء أحد أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة القارية.

المباراة تحظى باهتمام بالغ من جماهير الفريقين، وكذلك من متابعي الكرة الأوروبية، نظرًا لقوة الفريقين ووجود عدد من النجوم البارزين في التشكيلة الأساسية لكل فريق، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025



تُقام مباراة ريال مدريد وأرسنال مساء الأربعاء 16 أبريل 2025، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في الأوقات التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأرسنال

وستنقل قناة beIN Sports HD 1 المشفرة الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المباراة بالإضافة إلى تطبيق TOD الإلكتروني لمتابعة المباراة بث مباشر عبر الأجهزة الذكية

معلق مباراة ريال مدريد وأرسنال



أسندت قناة بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء للمعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي.

طاقم تحكيم المباراة

حكم الساحة: فرونسوا ليتيزكي (فرنسا)

حكم الفيديو: جيروم بريسارد (فرنسا)

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أنطونيو روديجر – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لأرسنال ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر – كيويور – ويليام ساليبا – لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – مايكل ميرينو – بوكايو ساكا

وضعية الفريقين قبل اللقاء



يدخل ريال مدريد المباراة بهدف رد الاعتبار بعد الهزيمة بثلاثية في الذهاب، مستعينًا بتشكيل هجومي بقيادة الثلاثي مبابي، فينيسيوس، وبيلينجهام وعلى الجانب الآخر، يسعى أرسنال لتكرار الإنجاز والتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ سنوات، بقيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

ريال مدريد يسعى لتعزيز رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا أمام طموح أرسنال

يواصل ريال مدريد الإسباني زعامته التاريخية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تُوّج بلقب النسخة الماضية للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ليبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ميلان الإيطالي، صاحب 7 ألقاب ويأتي كل من بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع بـ5 ألقاب.

وكان الميرينجي قد توج بلقبه الأخير على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بعد فوزه بثنائية نظيفة في النهائي الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن. ويأمل الفريق هذا الموسم في تحقيق اللقب رقم 16، وتوسيع الفجوة بينه وبين باقي الأندية الأوروبية، والاستمرار كأكثر نادٍ تتويجًا بالبطولات القارية في العالم.

مواجهة نارية مرتقبة بين ريال مدريد وأرسنال

على الجانب الآخر، يدخل أرسنال الإنجليزي المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد بطموحات كبيرة، بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا. ويأمل المدرب الإسباني في مواصلة التألق بعد أن حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لصالح "الجانرز"، بفضل تألق الثلاثي بوكايو ساكا، ديكلان رايس، وميكيل ميرينو.

ورغم تضاؤل فرص أرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام ليفربول، متصدر الترتيب بفارق كبير، فإن الفريق اللندني يرى في دوري الأبطال فرصة مثالية لتعويض جماهيره بلقب أوروبي تاريخي.

وضع الفريقين محليًا وأوروبيًا

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف غريمه برشلونة، بينما يقبع أرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة، متأخرًا بـ13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وعلى صعيد دوري الأبطال، وصل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد تجاوز غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-2. أما أرسنال، فقد تأهل بعد فوز كاسح على آيندهوفن الهولندي بنتيجة إجمالية 9-3.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وأرسنال

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، تواجه ريال مدريد وأرسنال في ثلاث مناسبات سابقة، فاز الفريق الإنجليزي في مباراتين، بينما انتهت المباراة الثالثة بالتعادل، دون أن يحقق ريال مدريد أي انتصار حتى الآن.