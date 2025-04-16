نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البلجيكي فينست كومباني مدرب بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-25.

بايرن ميونخ يواجه إنتر ميلان في الشامبيونزليج

ويستقبل ملعب جوزيبي مياتزا مواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات إياب ربع نهائي من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، القمة المثيرة بين إنتر وبايرن، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

وحقق البافاري فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إنتر ميلان

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالتالي:

•حراسة المرمى: كورت أوربيج.

•خط الدفاع: كونور لايمر، إيريك داير، كيم مين جاي، ستاناسيتش.

•وسط الملعب: جوشوا كيميتش، ليون جورتسكا، توماس مولر.

•خط الهجوم: هاري كين، أوليسي، ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.