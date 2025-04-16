نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-25.

إنتر ميلان يواجه بايرن ميونخ في الشامبيونزليج

ويستقبل ملعب جوزيبي مياتزا مواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات إياب ربع نهائي من بطولة الشامبيونزليج.

ويدير الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، القمة المثيرة بين إنتر وبايرن، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

وحقق البافاري فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

•حراسة المرمى: يان سومير.

•خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

•وسط الملعب: دي ماركو، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، ميختاريان، ماتيو دارميان.

•الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.



القنوات الناقلة لمواجهة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.