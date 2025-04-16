عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تمبر، ويليام ساليبا، ياكوب كيفيور، مايلز سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة آرسنال ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.