عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آرسنال في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وآرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد آرسنال مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.