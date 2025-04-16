الأولمبية العمانية تشارك فـي ندوة المساواة بين الجنسين بسلطنة بروناي

شارك الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية، والسيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين في ندوة المساواة بين الجنسين وحلقات العمل التي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية لبروناي دار السلام خلال الفترة من 14 إلى 15 إبريل الجاري بسلطنة بروناي.

وشهدت الندوة مشاركة 100 شخصية رياضية من 43 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، بالإضافة إلى 19 متحدثًا، وتضمنت سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها خبراء متخصصين لتوفير المعرفة الأساسية والرؤى الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشات تفاعلية بمشاركة قادة وشركاء في مجال المساواة بين الجنسين لتبادل وجهات النظر والتجارب المتنوعة.

كما أقيم على هامش الندوة ثلاث حلقات عمل هدفت إلى تعزيز التعاون بين المشاركين، وتم تصميمها لمساعدتهم على تحديد التحديات، واستكشاف حلول مبتكرة، وتطوير استراتيجيات قابلة للتطبيق لتعزيز المساواة بين الجنسين داخل لجانهم الأولمبية الوطنية.