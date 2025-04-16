نادي صلالة بطلا لدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

صلالة ـ العمانية: توّج نادي صلالة بطلاً لدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024 / 2025 وذلك بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على نادي طاقة في المباراة النهائية للدوري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 / 16 , 25 /19 , 25 /16 والتي أقيمت امس الاول على الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي بمحافظة ظفار. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز نادي صور على نادي سمائل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 25 /21 , 25 / 25 / 19 , 16 / 25 , 25 / 20.وفي ختام المباراة النهائية قام الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار بتقليد لاعبي نادي صلالة الميداليات الذهبية ولاعبي نادي طاقة الميداليات الفضية ولاعبي نادي صور الميداليات البرونزية، وسلّم راعي المناسبة درع الدوري لنادي صلالة. وبهذا التتويج يصعد ناديا صلالة وطاقة إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025 / 2026.

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