نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم سموحة ويودع كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن ختام دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وسجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

الزمالك كان في حاجة للفوز بفارق هدفين مع تعادل مودرن سبورت ضد الجونة بالجولة ذاتها.

مودرن سبورت تعادل سلبيا ضد الجونة، لكن الزمالك فاز بهدف فقط ليتأهل مودرن سبورت بفارق الأهداف.

وتأهل بتروجت في صدارة المجموعة ولحق به مودرن سبورت إلى ربع نهائي المسابقة.