نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: ما حدث من زيزو في ملف تجديده خيانة.. ونعيش حالة تخلف كروي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، عن ملف مفاوضات أحمد مصطفى زيزو مع النادي الأهلي، وعدم تجديده مع الزمالك.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كنت أطالب مجلس الزمالك بالشفافية وأن يخرج ليوضح ما يطلبه زيزو، وآخر تطورات ملف التجديد مبكرا.

وتابع نجم الزمالك السابق: كنت أنتظر أيضًا أن يخرج زيزو نفسه للحديث عن طلباته بشفافية أو أنه سيرحل لنادٍ آخر، لكن ما حدث مؤخرا هو عدم احترافية وخيانة

وأضاف محمد صلاح: لدينا في مصر تخلف كروي، بدلا من الاحترافية، والمفترض أنه حتى حال رحيل أي لاعب فلا بد أن يلعب مبارياته كاملة حتى نهاية عقده، لكن ليس لدينا الاحترافية في التعامل.

واختتم نجم الزمالك السابق: محمد صلاح أجبر ليفربول على تجديد عقده لمدة موسمين بسبب مستواه في الملعب، ولم يتحدث مطلقا لكن تحدث في الملعب، وحقق ما يريده في النهاية وحصل على ما كان يريد.