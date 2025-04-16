13 حكما عربيا يديرون كأس العالم للأندية وغياب حكمنا الكاف عن القائمة

غاب حكمنا الدولي احمد الكاف عن قائمة الحكم العرب المشاركين في ادارة كأس العامل للاندية، حيث كشفت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينهم 13 حكما عربيا من سبعة اتحادات.

وسيشرف على إدارة المباريات 117 حكما، من بينهم 35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 حكم فيديو مساعد «في ايه آر» من 41 اتحادا وطنيا عضوا. وتضم القائمة 5 حكام ساحة عرب هم الإماراتي عمر ال علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم.

كما عُين كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني كحكام مساعدين، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، والقطري خميس المري، والمصري محمود عاشور والمغربي حمزة الفارق كحكام فيديو مساعد «في ايه آر».