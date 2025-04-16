اتحاد الفروسية وصحار الدولي يوقعان اتفاقية لرعاية سباق القدرة الختامي

وقع الاتحاد العُماني للفروسية والسباق وبنك صحار الدولي اتفاقية تعاون تتعلق برعاية سباق القدرة والتحمل لختام الموسم بمسمى سباق صحار الدولي للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم بقرية المحامد بولاية بركاء وذلك في المقر الرئيسي للبنك، حيث وقع من جانب الاتحاد السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العُماني للفروسية والسباق ومن جانب البنك عبدالواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي، وقد وصل عدد المشاركين إلى ما يقارب من 100 مشارك. يشمل السباق على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أعطيت اللون الأبيض لمسافة 40 كم والمرحلة الثانية أعطيت اللون الأزرق لمسافة 35 كم والمرحلة الثالثة أعطيت اللون الأحمر لمسافة 25 كم. كما تشمل الرعاية إقامة مسابقة لقفز الحواجز باسم بنك صحار مع بداية الموسم القادم.

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