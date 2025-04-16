نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز الرسمي أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق شباب نادي ييراميدز عن التشكيل التي سيخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل بيراميدز الرسمي أمام حرس الحدود

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم.