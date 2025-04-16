نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يهاجم ناصر ماهر: هل هو صاحب النادي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب أزمته الأخيرة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أقول لناصر ماهر عيب ما يحدث، وأوصيت بـ ناصر ماهر للانضمام للنادي لكن قلت لهم اسألوا علي ماهر لماذا رحل؟.

وأضاف محمد صلاح: هناك مشكلات بشأن الالتزام، والأمر تكرر في أكثر من نادي، ولا أعلم هل ناصر ماهر صاحب النادي أو المدير الفني؟، للآسف البعض يظن أنه نجم وهذا يأتي ضمن مسألة عدم الاحترافية التي تحدثت عنها.

وواصل نجم الزمالك السابق: أقول للاعبين من يريد أن يكون نجما فليأتي بالبطولات أولا، ومن حق أي لاعب أن يرى أنه نجم لكن عليه أن يعى أن في الفريق نجوم آخرين.

واختتم محمد صلاح: إذا كان اللاعبون يفعلون ذلك فماذا يقول ناصر منسي إذن؟، وهو الذي يحمل الفريق رغم مشاركاته في دقائق قلية ولا يقول إنه نجم.