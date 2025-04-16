محمد صلاح: إذا كان هناك من سيدفع لـ عبد الله السعيد أكثر من الزمالك فليرحل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، عن طلبات عبد الله السعيد من أجل التجديد مع نادي الزمالك في الموسم الجديد.

محمد صلاح: رحيل عبد الله السعيد في هذه الحالة

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إذا كان هناك من سيمنح عبد الله السعيد أكثر من الزمالك فليذهب.

وأضاف نجم الزمالك السابق: لا أريد أن أقول إن زيزو سيخلق مشكلات في التعاقدات ومن أراد أن يمنحه فليمنحه فالجميع أحرار.

وتابع محمد صلاح: عبد الله السعيد في عمر الـ40 بغير عمر الـ25، وهو وسط لاعبين سيطلبون مثله، وللآسف نسير عكس العالم كله.

واختتم محمد صلاح: في جميع دول العالم نرى انخفاض رواتب اللاعبين مع التقدم في السن، وعلى العكس تماما في مصر نرى ارتفاع راتب اللاعب كلما تقدم في السن.