الرياضة

محمد صلاح: إذا كان هناك من سيدفع لـ عبد الله السعيد أكثر من الزمالك فليرحل

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محمد صلاح: إذا كان هناك من سيدفع لـ عبد الله السعيد أكثر من الزمالك فليرحل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، عن طلبات عبد الله السعيد من أجل التجديد مع نادي الزمالك في الموسم الجديد.

محمد صلاح: رحيل عبد الله السعيد في هذه الحالة

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إذا كان هناك من سيمنح عبد الله السعيد أكثر من الزمالك فليذهب.

وأضاف نجم الزمالك السابق: لا أريد أن أقول إن زيزو سيخلق مشكلات في التعاقدات ومن أراد أن يمنحه فليمنحه فالجميع أحرار.

وتابع محمد صلاح: عبد الله السعيد في عمر الـ40 بغير عمر الـ25، وهو وسط لاعبين سيطلبون مثله، وللآسف نسير عكس العالم كله.

واختتم محمد صلاح: في جميع دول العالم نرى انخفاض رواتب اللاعبين مع التقدم في السن، وعلى العكس تماما في مصر نرى ارتفاع راتب اللاعب كلما تقدم في السن.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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