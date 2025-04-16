نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: على الزمالك التعاقد مع لاعبين بشخصية النادي.. والأهم الجودة وليس العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الأهم حاليًا بالنسبة للزمالك هي الاختيارات ووفقا للحالة المادية، وعلينا أن يكون من يختار لديه رؤية في الفنيات وفي المقابل المادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق: إذا لم يكن أي لاعب ليس بقيمة ولا بشخصية نادي الزمالك، فمن الأفضل ألا يأتي ولا يتم التعاقد معه.

وتابع محمد صلاح: إذا تعاقد الزمالك مع 5 لاعبين مميزين أفضل من التعاقد مع 20 لاعبًا ليسوا مميزين، وجميعنا رأينا حينا تعاقدنا مع 10 صفقات لم نستفد منهم سوى بالسعيد وناصر ماهر.

وأكمل محمد صلاح: الزمالك يحتاج لثنائي في وسط الملعب ومدافع على الأقل أو ثنائي دفاعي بجانب الحاجة إلى ظهير أيمن.

واختتم محمد صلاح: على الزمالك أن يُشرك صلاح مصدق لأنه النادي تعاقد معه ويدفع له أموالا كونه لاعب محترف.