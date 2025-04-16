الأهلي يختتم مرانه الأول على ملعب "تاكس" بمدينة بريتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مرانه الأول على ملعب "تاكس" بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انطلق المران في الثالثة عصرًا، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وفقرات خططية متنوعة في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

أدى وسام أبو علي تدريبات تأهيلية على هامش المران، فيما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الاهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

