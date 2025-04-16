الرياضة

محمد صلاح: زيزو لم يصن العيش والملح بشكواه لنادي الزمالك

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محمد صلاح: زيزو لم يصن العيش والملح بشكواه لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، فكرة شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإدارة النادي بسبب أزمة تجديد تعاقده.

محمد صلاح: زيزو لم يصن العيش والملح

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إذا كان زيزو قرر شكوى النادي حاليًا فهو لم يصن العيش والملح، ولماذا لم يشكو الزمالك سابقًا وهو لم يحصل على مستحقاته.

وأضاف محمد صلاح: في الأصل زيزو لا يفعل ذلك وصبر الشهور الماضية لعلمه بظروف النادي، لكن هناك من جعله يفعل ذلك، وكان عليه أن يأخذ في خاطره العيش والملح.

واختتم نجم الزمالك السابق: من العيب ما حدث بشأن صورة زيزو، ولا أعلم لماذا تم ذلك هل يتم تهديده؟، حين تمت إزالة صور النجوم القدامى غضبنا وحزنا، فكيف الأمر وهو لاعب مازال مستمرا في النادي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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