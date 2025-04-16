محمد صلاح: زيزو لم يصن العيش والملح بشكواه لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، فكرة شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإدارة النادي بسبب أزمة تجديد تعاقده.

محمد صلاح: زيزو لم يصن العيش والملح

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إذا كان زيزو قرر شكوى النادي حاليًا فهو لم يصن العيش والملح، ولماذا لم يشكو الزمالك سابقًا وهو لم يحصل على مستحقاته.

وأضاف محمد صلاح: في الأصل زيزو لا يفعل ذلك وصبر الشهور الماضية لعلمه بظروف النادي، لكن هناك من جعله يفعل ذلك، وكان عليه أن يأخذ في خاطره العيش والملح.

واختتم نجم الزمالك السابق: من العيب ما حدث بشأن صورة زيزو، ولا أعلم لماذا تم ذلك هل يتم تهديده؟، حين تمت إزالة صور النجوم القدامى غضبنا وحزنا، فكيف الأمر وهو لاعب مازال مستمرا في النادي.