نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر مباريات مسائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر منع إقامة مباريات كرة القدم عالية الخطورة في المساء خلال الموسم المقبل في الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك بسبب أعمال الشغب التي سبقت ديربي العاصمة روما الأحد، وفقا لما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إلى الاتحاد المحلي للعبة "خلال موسم 2025-2026، لن يُسمح بعد الآن بانطلاق المباريات عالية الخطورة في المساء، كما حدث مع مباراة لاتسيو وروما".

وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن وزارة الداخلية فرضت أيضًا حظرًا على سفر جماهير لاتسيو وروما لمبارياتهما الثلاث المقبلة خارج أرضهما.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أعمال شغب عنيفة وقعت بين جماهير الناديين والشرطة قبل "ديربي العاصمة" الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.

وقبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش، حاول نحو 500 من مشجعي لاتسيو وروما اقتحام حواجز الشرطة التي أقيمت في الشوارع المحيطة بالاستاد الأولمبي لمنع جماهير الفريقين من الاشتباك.

وتصدت الشرطة المحلية لجماهير الـ "أولتراس" المتطرفة الذين كان بعضهم مسلحا بقضبان حديدية ومطارق، باستخدام خراطيم المياه. وأصيب خلال المواجهات 24 شخصا، بينهم من تعرضوا للرشق بالحجارة في أرجلهم.

كما ألقت الشرطة القبض على ستة من مشجعي الأولتراس، ثلاثة منهم من لاتسيو وثلاثة من روما، والذين تم حظرهم في البداية من دخول الملعب.