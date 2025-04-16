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أحمد جودة - القاهرة - حرص وفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج.. كان على رأس الوفد الوزير المفوض محمد قنديل القائم بالأعمال بالسفارة.

وفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا يستقبل بعثة الأهلي

كانت بعثة الفريق، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وصلت منذ قليل إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.. رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ووصلت البعثة إلى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، على أن تتوجه بعد قليل إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.