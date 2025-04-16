نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع جوزيه جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة المفاوضات من جانب النادي الأهلي مع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي، للتعاقد معه خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع جوزيه جوميز

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن

وتابع كريم رمزي: الأهلي كان معجب بـ جوزيه جوميز بعد الفوز بالسوبر الإفريقي مع الزمالك، لكن المدرب البرتغالي آخر الخيارات

وتابع كريم رمزي تصريحاته: إذا أراد الأهلي التعاقد مع جوميز فعليه دفع الشرط الجزائي لنادي الفتح السعودي بقيمة مليون و450 ألف دولار

وواصل رمزي: جوزيه جوميز لا يُمانع تدريب الأهلي ويُحب ويرغب في ذلك، ولكن شريطة أن يتحدث الأهلي مع نادي الفتح وليس عبر كسر الشرط الجزائي.

واختتم كريم رمزي: أمام نادي الفتح فيرفض رفضا تاما رحيل جوميز، والنادي يرى أن جوميز سيكون ضمن مشروع النادي خاصة إذا استمر الفريق في الدوري.