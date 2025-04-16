الرياضة

كريم رمزي: الأهلي يُفاوض لاعبا عالميًا لتدعيم الفريق في مونديال الأندية فقط

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كريم رمزي: الأهلي يُفاوض لاعبا عالميًا لتدعيم الفريق في مونديال الأندية فقط

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن استعدادات الفريق الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا الصيف المقبل.

كريم رمزي: الأهلي يُفاوض لاعبا عالميًا لتدعيم الفريق في مونديال الأندية فقط

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: هناك اسما عالميا مرشحا للانضمام للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأضاف كريم رمزي: تحدثت مع أحد مسئولي النادي الأهلي، والذي أخبرني أن لاعبا عالميا من المحتمل أن يكون مع الفريق في المونديال فقط.

وتابع كريم رمزي: اللاعب العالمي سيكون أحد محبي النادي الأهلي والذي سيتحمل تكاليفه، ولكن المسئول رفض ذكر اسم الدوري الذي يلعب فيه حاليًا.

واختتم كريم رمزي: بمجرد توافر المعلومات عن اللاعب واسمه سنكون أول من يخبركم عنه، خاصة وأنها ستكون صفقة مميزة للنادي الأهلي وجماهيره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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